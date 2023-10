Grosso, il messaggio social dopo l'aggressione: "Una tragedia..."

Il messaggio di Grosso

"Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Allez l'OL... toujours!", queste le parole di Grosso pubblicate attraverso il suo profilo Instagram.