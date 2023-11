Marsiglia-Lione si recupererà il prossimo 6 dicembre, è ufficiale. Lo ha deciso la commissione competizioni della Lega calcio francese che si è pronunciata in merito alla gara in programma domenica scorsa e poi non disputata, a causa dell'attacco subito dal pullman del Lione prima dell'arrivo allo stadio Velodrome. Un agguato che ha causato danni al mezzo e, soprattutto, gravi ferite al tecnico Fabio Grosso e al suo vice Raffaele Longo. Ancora da stabilire lo stadio che ospiterà il match.