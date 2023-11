ROMA - L'allenatore dell'Olympique Lione Fabio Grosso, gravemente ferito al volto domenica scorsa durante la trasferta contro il Marsiglia, ha chiesto che vengano prese "decisioni importanti" per garantire la sicurezza di tutti. "Non dobbiamo aspettare qualcosa di ancora più serio per prendere decisioni importanti", ha detto l'allenatore italiano durante la sua prima conferenza stampa dopo gli incidenti che hanno portato alla cancellazione della partita.