Ligue1, il Marsiglia fermato in casa dal Lilla: è un pari senza gol

MARSIGLIA (Francia) - Il Marsiglia non va oltre il pareggio casalingo contro il Lilla. Gli ospiti sfiorano il vantaggio dopo un quarto d’ora con Yazici che colpisce la traversa con un gran tiro dalla distanza. La replica dei marsigliesi è affidata ad Harit che allo scadere fallisce l’opportunità per sbloccare il risultato. La partita è equilibrata, in avvio di ripresa l’ex romanista Veretout minaccia la porta del Lilla trovando un’ottima risposta del portiere Chevalier. Al fischio finale è una partita senza emozioni: termina zero a zero.