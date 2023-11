Grosso torna in panchina dopo l'aggressione: la reazione dei tifosi è da brividi

Dire che l'ultima settimana è stata pesante per Fabio Grosso è dire poco. L'allenatore nella scorsa domenica è stato fortemente colpito dagli incidenti di Marsiglia prima della partita tra l' OM e il suo Lione . Il rischio di perdere un occhio , le parole di conforto dell'amico Gattuso e ora il ritorno in panchina a una sola settimana di distanza.

Grosso torna al Groupama Stadium: l'accoglienza da brividi

Infatti l'ex Juve è tornato al Groupama Stadium per la partita contro il Metz, fondamentale per la classifica visto che la squadra allenata dall'italiano è all'ultimo posto in classifica. Prima della partita, tutti i tifosi presenti allo stadio hanno intonato un coro dedicato a lui come segno di vicinanza per quanto successo una settimana prima. L'allenatore ha ricambiato con un sorriso e un saluto verso la curva.