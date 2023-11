Grosso torna in panchina: il Lione non va oltre il pari con il Metz

LIONE - Fabio Grosso ha seguito il suo Lione in campo nonostante la grave ferita al volto, ricevuta domenica scorsa durante la trasferta contro il Marsiglia. Il tecnico azzurro era presente in panchina per l'11ª giornata di Ligue 1 contro il Metz, ricevendo gli applausi e l'ovazione dei suoi tifosi. Il risultato, però, non è stato quello sperato: solo un pareggio che lascia il club all'ultimo posto.