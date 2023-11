Aggressione a Grosso e alla squadra, Lione scioccato: “Non finisce qui”

Il duro comunicato del Lione

Il Lione ha contestato duramente la decisione della commissione disciplinare della LFP di non dare seguito agli incidenti. Il club francese ha emanato un duro comunicato: “L'Olympique Lyonnais è profondamente scioccato dalla decisione del comitato disciplinare di dichiararsi incompetente a far fronte agli incidenti estremamente gravi che hanno gravemente ostacolato l'arrivo del suo gruppo professionistico vicino allo stadio Vélodrome, domenica 29 ottobre scorso, durante la 10a giornata di L1. Mercoledì sera, la Lega calcio professionistica ha spiegato che la sua commissione disciplinare ha esonerato il club marsigliese da ogni responsabilità per la rottura di pietre del bus del Lione. Questa commissione ha stabilito che l'OM non può essere ritenuto responsabile, ritenendo che “gli incidenti accaduti sulle strade pubbliche non possono impegnare la responsabilità del club organizzatore”. Una decisione, questa, che ha spinto il Lione a ricorrere in appello. Il match, al momento, è stato rinviato al prossimo 6 dicembre.