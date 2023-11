"Nuova avventura per Benatia in Ligue 1: battuto De Sanctis"

Nuova avventura per Benatia?

Come riprotato da "La Provence", il club ha scelto Benatia dopo aver sondato il terreno per De Sanctis della Salernitana. Alla fine, il mirino del Marsiglia è finito tutto su Benatia che, dopo il ritiro, era divenuto agente sportivo. Nella prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte del Marsiglia che darà il via a una nuova avventura calcistica per l'ex difensore.