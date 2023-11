Donnarumma flop, ma il Psg batte 5-2 il Monaco e allunga in vetta

Psg-Monaco 5-2: cronaca, statistiche e tabellino

L'errore di Donnarumma non frena il Psg: poker al Monaco

Ad aprire le danze è Gonçalo Ramos che al 18' porta in vantaggio i parigini di Luis Enrique (eurorivali del Milan in Champions League, dove li attende la sfida casalinga contro il Newcastle), ma pochi minuti dopo (22') Minamino pareggia sfruttando il regalo di Donnarumma che sbaglia il rinvio e in pratica gli consegna il pallone. Incassato il colpo, il Psg riparte e al 39' torna avanti con Mbappé su rigore concesso per un fallo su Dembelé che nella ripresa cala il tris (70') prima del poker servito da Vitinha (72'), del secondo gol monegasco firmato da Balogun (75') e della rete del definitivo 5-2 segnata nel recupero da Kolo Muani (96').

Ligue 1: la classifica

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario