Ligue1, successo esterno del Lens che passa a Clermont

CLERMONT FERRAND (Francia) - Nella tredicesima giornata della Ligue1 colpo esterno del Lens che consolida il sesto posto in classifica battendo nettamente il Clermont che incassala settima sconfitta in campionato.

Clermont-Lens 0-3

I giallorossi trovano il vantaggio in avvio di partita grazie al gol di Wahi. Ma l’attaccante francese - allo scadere del primo tempo - rimedia due cartellini gialli nel giro di sessanta secondi. Prima dell’intervallo resta in dieci uomini anche il Clermont per l’espulsione di Seidu. In avvio di ripresa Thomasson firma il raddoppio, nel finale arriva la terza rete di Said che blinda il successo finale.

Clermont-Lens 0-3, tabellino e statistiche

Ligue1, la classifica