Nantes, salta la panchina di Aristouy: in pole c’è Gourvennec

NANTES (Francia) - Un mese senza vittorie e il cambio in panchina. Il Nantes ha sollevato dall'incarico l'allenatore Pierre Aristouy, dopo gli ultimi deludenti risultati della squadra, scivolata all'undicesimo posto in Ligue 1. Si tratta del quarto esonero in Francia in questa stagione. Aristouy, ex allenatore dell'Under 19 e delle riserve, aveva preso le redini del Nantes a quattro giornata dalla fine della scorsa stagione portandola poi alla salvezza.