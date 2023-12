Ligue 1, Lione ancora ko. Prima sconfitta per Farioli

LENS (FRANCIA) - Nemmeno l'esonero di Fabio Grosso scuote il Lione: con la panchina affidata ad interim a Pierre Sage, 'Les Gones' crollano 3-2 allo Stade Bollaert-Delelis contro i padroni di casa del Lens nella 13esima giornata di Ligue 1. Il match si era messo bene per Lacazette e compagni, avanti con O'Brien al 15' ma i giallorossi, reduci dal pesante ko in Champions League contro l'Arsenal, la ribaltano con Said (26') e Frankowski su rigore (52'). La doppietta di O'Brien (72') porta la sfida sul 2-2 ma due minuti dopo anche Frankowski firma la sua personale doppietta che vale ai padroni di casa la terza vittoria consecutiva e il sesto posto in classifica a 22 punti. Il Lione, invece, resta mestamente all'ultimo posto con soli 7 punti conquistati.