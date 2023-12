Gattuso perde la testa, Aubameyang lo imita senza pietà: risate in panchina

Momento di ritrovata serenità in casa Marsiglia. La formazione francese ha superato 4-2 il Lorient in trasferta, quarta vittoria consecutiva grazie al lavoro svolto in panchina da Rino Gattuso. Proprio il rapporto tra l'ex tecnico del Napoli e lo spogliatoio sembra essere uno dei segreti della risalita in campionato.