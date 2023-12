Aubameyang e la giocata impossibile che fa impazzire Gattuso: sfiora il gol dell'anno!

Una doppietta che poteva essere un tris da consegnare alla storia. Pierre Aubameyang a Marsiglia ha trovato una seconda giovinezza. Gol a raffica, giocate da urlo e una presenza dominante nell'attacco dell'Olympique che sta facendo godere i suoi tifosi e il tecnico Gennaro Gattuso. Contro il Lorient (battuto per 4-2), l'attaccante ex Arsenal è stato protagonista di una giocata clamorosa: uno scorpione di tacco al volo dal limite dell’area di rigore avversaria. Sarebbe stato il gol più bello dell’anno se il portiere del Lorient non fosse riuscito a deviare in angolo con un grande colpo di reni. Resta il numero pazzesco a coronamento di una stagione dell'attaccante marsigliese fin qui incredibile.