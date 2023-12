Tensione alle stelle al Psg tra Mbappé e Luis Enrique: tutta colpa di una indicazione del tecnico

Il Psg ha conquistato gli ottavi di Champions League , raggiunti con fatica e incertezza fino all'ultimo secondo. I parigini si sono presi il secondo posto nel girone a discapito del Milan , grazie alla miglior differenza reti. Il Psg ha comunque rischiato molto , passando grazie al pareggio con il Borussia Dortmund che, con un altro gol, avrebbe potuto mandarli in Europa League . Una situazione difficile, che ha creato enorme tensione all'interno del gruppo specialmente tra Luis Enrique e Mbappé .

Tensione Mbappé-Luis Enrique, cosa è successo

Secondo quanto riportato RMC Sport, il tecnico Luis Enrique avrebbe chiesto alla sua squadra di rallentare e difendere il pareggio per non correre rischi. Il suo messaggio è stato mal digerito da Mbappé, che avrebbe voluto spingere e puntare alla vittoria per prendersi il primo posto nel girone. Le immagini al termine della partita mostrano il francese visibilmente arrabbiato e scontento nonostante la qualificazione. È stato ripreso anche un breve confronto con Luis Enrique, terminato rapidamente e con entrambi visibilmente nervosi.

Le parole di Luis Enrique

"Abbiamo difeso il pareggio? È successo solo a fine partita, negli ultimi cinque minuti, quando abbiamo visto che il Milan stava vincendo", queste le parole di Luis Enrique, che sarà ora atteso da un sorteggio complicatissimo contro le prime qualificate dei gironi.