Ligue 1, Jeffinho trascina il Lione: 1-0 al Monaco

MONACO (FRANCIA) - Pesantissimo successo esterno dell'Olympique Lione che vince 1-0 sul campo del Monaco nell'anticipo della 16esima giornata di Ligue 1. Allo stadio 'Louis-II' la squadra di Pierre Sage passa all'85' grazie alla rete di Jeffinho su assist dell'ex Roma Maitland-Niles. Tre punti d'oro per 'Les Gones' che lasciano l'ultimo posto in classifica e salgono a quota 13 e agganciando il Tolosa. Quarto ko in campionato invece per il Monaco che fallisce il sorpasso sul Nizza secondo e rimane a -6 dal Psg capolista che ora può allungare.