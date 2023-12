"Mbappé, l'Arabia Saudita è una opzione concreta. Ecco la conferma"

Il futuro di Kylian Mbappé rimane misterioso. Una eventuale eliminazione dalla Champions League avrebbe potuto innescare infatti una serie di eventi particolari. Il Psg però si è qualificato per gli ottavi e almeno per ora le acque sono calme. Chiaro che, qualche dubbio sulla posizione dell'attaccante della nazionale francese resta, visti e considerati pure i dissapori con parte dello staff del club parigino dopo il fischio finale della sfida di Champions dello scorso mercoledì, contro il Dortmund .

La Saudi Pro League aspetta Mbappè

In estate, come noto, molte strade erano aperte per un suo addio al Psg. L'Arabia Saudita ha puntato e sognato molto l'arrivo del francese e ora, il direttore della Saudi Pro League lo conferma. "Con Mbappé la conversazione è aperta, ma non sappiamo cosa voglia fare di preciso. La nostra posizione è molto chiara: ognuno di questi campioni sa dove siamo", ha detto Michael Emenalo, direttore della Lega Saudita. "E' un giocatore che amo. Se c'è qualche possibilità o interesse faremo di tutto per portarlo qui in Arabia", ha aggiunto e concluso Emenalo.