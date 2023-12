Farioli ko, il Nizza frena contro il Le Havre. Si avvicina il Lens

Frena la rincorsa al Psg del Nizza di Farioli , che crolla nella 16ª giornata di Ligue 1. La squadra del tecnico italiano crolla sul campo del Le Havre per 3-1 , restando a -4 dai parigini che contro il Lille potrebbero aumentare il distacco in testa.

Farioli ko, il Nizza frena

Tris firmato dalla doppietta di Sabbi e dal rigore trasformato da Bayo che cala il tris non lasciando scampo a Bulka. Non solo, all'81' il Nizza resta in dieci per l'espulsione di Todibo dopo una rissa in campo con Grandsir (anche lui espulso). Nell'altra partita della giornata il Lens si avvicina alla zona Champions battendo 2-0 il Reims con le reti di Said e Cortes.