Ligue 1, Psg beffato al 94' da Lille. Vince Gattuso

LILLE (FRANCIA) - Il Paris Saint-Germain non va oltre l'1-1 in casa del Lille, nel posticipo della 16esima giornata di Ligue 1. Gol di Mbappè su rigore al 66' e di David al 94 '. In classifica, Psg sempre primo con 37 punti davanti al Nizza con 32. Lille quarto a 28

Vince Gattuso

Vittoria casalinga per il Marsiglia di Rino Gattuso. L'OM si impone 2-1 al Velodrome sul Clermont grazie alle reti di Murillo (26°) e Harit (42°), mentre nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con il gol di Allevinah (58°) che fissa il risultato sul 2-1. Per la squadra di Gattuso, reduce dalla sconfitta in casa del Brighton in Europa League, un successo che vale il sesto posto in compagnia del Lens a quota 26 punti.

Le altre partite

Lo Strasburgo batte in trasferta il Lorient per 1-0, mentre il Montpellier supera il Metz 1-0. Pari senza gol invece tra Rennes e Tolosa.

