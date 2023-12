Il Psg torna a vincere, doppietta Mbappé. Frena Gattuso, riparte Farioli

Si gioca tutta in una sola serata la 17ª giornata di Ligue 1 . Vittorie per Psg (con doppietta Mbappé ) e Nizza in cima alla classifica, frena il Marsiglia di Gattuso mentre torna a vincere il Rennes , che sfiderà il Milan agli spareggi di Europa League.

Doppietta Mbappé, riparte anche Farioli

Tutto facile per il Psg, che torna a vincere battendo il Metz per 3-1. Sblocca Vitinha, poi la doppietta di Mbappé che porta i parigini a quota 40 punti, sempre in testa alla classifica. Insegue il Nizza di Farioli, che dopo la caduta dello scorso turno batte il Lens 2-0 (doppietta Moffi) e si porta a quota 35 punti.

Frena Gattuso, ok il Rennes

Dopo quattro vittorie consecutive, frena il Marsiglia di Gattuso che non va oltre l'1-1 contro il Montpellier, con l'ex Roma Veretout che risponde al gol iniziale di Fayad. Gattuso sale a quota 27 punti, al sesto posto in classifica. Torna a vincere il Rennes, che piega il Clermont 2-1 e si porta al decimo posto con 19 punti. I francesi sfideranno il Milan per gli spareggi di Europa League.

Ligue 1, le altre partite

Terza vittoria consecutiva per il Lione (1-0 al Nantes) che esce finalmente dalla zona retrocessione. Poker del Brest sul Lorient, che si prende il quarto posto. Davanti c'è il Monaco, che piega 2-1 il Tolosa. Infine lo Strasburgo batte 2-1 il Lille di Fonseca e il Reims supera il Le Havre.