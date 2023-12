Donnarumma elogia Luis Enrique: "Ecco cosa ti dice quando fai un errore"

PARIGI - Dopo un avvio di stagione incerto il Psg ha trovato la sua strada: primo in campionato e passaggio agli ottavi di Champions League, il lavoro di Luis Enrique sta dando i suoi frutti. L'ex tecnico del Barcellona si è conquistato la fiducia della squadra, merito dell'ottimo lavoro sul campo e della costante costruzione di un rapporto di stima reciproca con i suoi giocatori. Lo stesso Donnarumma ha confessato le grandi abilità umane, non solo di allenatore, di Luis Enrique.

Donnarumma e Luis Enrique

In un'intervista a 'Le Journal Du Dimanche’ l'ex portiere del Milan ha parlato così del suo tecnico: "Per me è un piacere e un privilegio essere uno dei giocatori di Luis Enrique. È un grande allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Vuole che i suoi giocatori dominino e giochino sempre con la palla. Se commetti un errore, ti dice che è normale, non sei un robot".