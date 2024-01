Mbappé, il clamoroso attacco di un campione del mondo: "Deve andare via"

Il futuro di Mbappé è appeso a un filo. Al momento, il fuoriclasse francese non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint Germain e nella prossima stagione potrebbe vestire una maglia diversa. A commentare il destino di Mbappé è stato l'ex calciatore Dugarry , campione del mondo con la Francia nel '98, che ha parlato in maniera chiara della situazione.

Le dure parole di Dugarry su Mbappé

Ai microfoni di RMC, Dugarry si è scagliato contro Mbappé: "Ho l'impressione che ogni sei mesi sia: resta, se ne va. Questo mi dà fastidio. Sono stanco di questo. Voglio che Mbappé si imbarchi in un progetto di club e smetta di essere in un progetto più personale. Spero che se ne vada, con tutto il cuore. Penso che sia stagnante. Trovo che nei suoi duelli sia sempre più prevedibile, che gli manchi forza, carattere nel combattimento. Penso che sparisca troppo spesso da certi duelli. Con l'atteggiamento, con le braccia alzate sempre di più, è qualcosa di abbastanza negativo che trasmette a tutti. Il calcio è uno sport di squadra e lui non è stato ingaggiato per le statistiche personali, ma per vincere la Champions League con il PSG. Al momento non è così. Voleva tutto il potere, essere il leader della squadra e ora che lo è, sembra un po' un ragazzino".