Ligue 1, altro colpo esterno del Lione: 3-2 in casa del Tolosa

TOLOSA (FRANCIA) - Prosegue la 'maledizione' Lione per il Tolosa, che dopo 15 sfide senza vittorie (2 pari e 3 ko) restano di nuovo con l'amaro in bocca, perdendo 3-2 in casa nell'anticipo della 26ª giornata di Ligue 1 (eguagliata la striscia negativa di 16 maturata contro il Paris Saint-Germain da febbraio 2010 a gennaio 2016).