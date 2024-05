Coppa di Francia, Mbappé saluta il Psg con l'ultimo trofeo

LILLE (FRANCIA) - Il Paris Saint Germain fa doppietta e dopo la Ligue 1 si porta a casa, per la quindicesima volta, anche la Coppa di Francia , consolandosi almeno in parte per la finale di Champions League, sfumata contro il Borussia Dortmund. Saluta Kilyan Mbappé, destinato a vestire la maglia del Real Madrid.

Finale decisa nel primo tempo

Al 'Pierre Mauroy' di Lille, Luis Enrique schiera la miglior formazione possibile per andare all'assalto della Coppa di Francia e il Psg impiega un tempo per mettere le mani sul trofeo nazionale. Al 23' è Dembelé a incornare in rete il cross di Nuno Mendes e a sbloccare il match, che dieci minuti più tardi si indirizza definitivamente grazie al lesto tocco dell'ex napoletano Fabian Ruiz, che firma l'uno-due parigino. Nella ripresa, il colpo di testa al 55' di O'Brien riapre il discorso, ma il Lione non riesce ad andare in fondo alla rimonta e il Psg alza meritatamente il trofeo nazionale.

Gravi scontri in autostrada

La finale di Lille ha rischiato di non disputarsi a causa dei gravi scontri tra le opposte tifoserie al casello di Fresnes-les-Montauban, nel tratto di autostrada che immette in città. Due pullman dei sostenitori del Psg hanno preso fuoco e la circolazione è rimasta bloccata per diverse ore.