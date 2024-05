“Psg-Mbappé, pronta durissima battaglia legale: 80 milioni non pagati”

Non si lasciano bene Mbappé e il Psg. L'attaccante saluta e riparte dal Real Madrid, ma sarà ancora legato al club parigino per motivi legali. Secondo L'Equipe, infatti, gli avvocati del giocatore sono al lavoro per una delicata questione economica. Il giocatore, infatti, richiede circa 80 milioni di arretrati corrispondenti ad alcuni stipendi non versati che corrispondono al famoso "bonus fedeltà" di cui si è tanto parlato in passato, ovvero quello a cui Mbappé avrebbe rinunciato pur di essere reintegrato in rosa la scorsa estate.