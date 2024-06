Dalla Francia, Mbappé chiede 100 milioni al PSG: il motivo

Kylian Mbappè è impegnato con la Francia a Euro 2024 ed è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid, ma il suo passato con il Paris Saint-Germain è tutt'altro che alle spalle. Il francese, infatti, avrebbe richiesto il pagamento di arretrati pari a 100 milioni di euro , comprendenti stipendi e premi non versati.

Mbappe vuole 100 milioni dal PSG: ecco perché

A riportarlo L'Equipe, secondo cui Mbappé potrebbe agire per vie legali per il mancato saldo delle mensilità di aprile e maggio e del premio di fedeltà pattuito in occasione dell'ultimo rinnovo a maggio 2021. L'attaccante pretenderebbe il pagamento entro la fine del mese di giugno.