Marsiglia, l'arrivo di De Zerbi scatena i tifosi sui social

Roberto De Zerbi è pronto per iniziare la sua avventura sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. L'ex allenatore del Sassuolo, reduce dall'esperienza alla guida del Brighton in Premier League, ha scelto di ripartire dallo storico club della Ligue 1. Proprio in queste ore, il manager bresciano ha fatto capolino nella città francese, all'alba della presentazione ufficiale.