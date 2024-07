Vieira lascia lo Strasburgo dopo una sola stagione: il comunicato

Patrick Vieira lascia lo Strasburgo dopo una sola stagione: "L'intero club desidera ringraziare calorosamente Patrick Vieira per il suo impegno irreprensibile. In una stagione di transizione, Patrick è stato in grado di aiutare i giovani talenti del club a progredire e si è sempre comportato in modo esemplare sia dentro che fuori dal campo. A breve verrà nominato un nuovo allenatore".