Bordeaux, speranze in fumo: ufficiale la retrocessione in terza serie

Evento storico nel calcio francese, con il blasonato Bordeaux che si arrende ai problemi finanziari e viene retrocesso d'ufficio in National 1 , la terza divisione transalpina. È stato lo stesso club a mettere al corrente i propri tifosi della dolorosa decisione di accettare la sanzione con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.

Il comunicato dei Girondini

Club professionistico dal 1937, campione di Francia per sei volte, il Bordeaux ha sperato fino all'ultimo in un cambio di proprietà che consentisse almeno l'iscrizione alla Ligue 2, in cui ormai militava, ma gli aspiranti acquirenti del Fenway Sports Group, holding statunitense già proprietaria del Liverpool, si sono tirati indietro, condannando i Girondini.

Di seguito alcuni stralci del comunicato con il quale il club spiega la situazione a tifosi ed appassionati: "Sebbene le discussioni fossero riprese nei giorni scorsi, ieri, lunedì 22 luglio, i rappresentanti di FSG hanno comunicato all'FC Girondins de Bordeaux e al suo azionista di non voler portare avanti la questione, nonostante le assicurazioni fornite da varie parti interessate. Di conseguenza, in assenza di nuove informazioni, l'FC Girondins de Bordeaux ha ritirato il ricorso contro la decisione della DNCG del 9 luglio 2024 [...] e accetta la sanzione della retrocessione amministrativa nel Campionato National 1 per la stagione 2024/2025 [...] il periodo che ci attende dovrebbe consentire al FC Girondins de Bordeaux di tornare più forte e ai massimi livelli. Il Club e il suo azionista assicurano ai sostenitori e a tutte le parti interessate la loro determinazione a proteggere gli interessi del Club".