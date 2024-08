Doppietta di Greenwood: manita del Marsigilia di De Zerbi al Brest

Esordio da favola per il Marsiglia di Roberto De Zerbi in Ligue 1: l'OM ha infatti surclassato il Brest in trasferta con un netto 5-1, anche se la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa nel primo tempo quando Del Castillo ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto portare la partita sul momentaneo pareggio.