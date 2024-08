Nizza beffato in extremis, Lione ko contro il Rennes. Colpo Lens

Nelle gare domenicali della prima giornata della Ligue 1 , Nizza e Lione cadono rispettivamente contro Auxerre e Rennes . Bene anche il Lens , che liquida la pratica Angers in trasferta. Solo un punto per il Montpellier, fermato dallo Strasburgo.

Ligue 1: Nizza e Lione flop, colpo Lens contro l'Auxerre

In Francia, fa rumore il ko del Nizza sul campo dell'Auxerre, che si impone in extremis grazie al gol di Coulibaly, che completa la rimonta dei padroni di casa e certifica il definitivo 2-1. Successo esterno del Lens, che espugna il "Raymond-Kopa" di Angers, ottenendo il massimo con il minimo sforzo. Decisivo Said al minuto 28. Finiscono in parità, invece, Montpellier-Strasburgo e Tolosa-Nantes. In serata, ko il Lione di Sage, sconfitto dal Rennes. A mettere in discesa la contesa le reti di Bourigeaud e Gouiri, che orientano l'andamento del match già nel primo tempo. Inutile, ai fini del risultato finale, la reazione degli ospiti, che falliscono anche un rigore con il georgiano Mikautadze. Nel recupero, è Meister a chiudere i conti e ad arrotondare il punteggio.