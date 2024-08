Psg a valanga sul Montpellier: 6-0. In gol Hakimi

PARIGI - Tutto facile per il Paris Saint Germain , che batte 6-0 il Montpellier al Parco dei Principi nell'anticipo della seconda giornata della Ligue 1. Gli uomini di Luis Enrique volano in testa alla classifica con sei punti in due partite ed una differenza reti invidiabile: 10 gol fatti ed uno subito . Il Montpellier resta fermo ad uno.

Psg-Montpellier, tabellino e statistiche

Psg, gol e assist per Hakimi

Pronti, via e al quarto minuto Barcola si avventa su un assist di Neves e porta in vantaggio i padroni di casa. Passano venti minuti e Asensio (sfruttando il secondo assist di Neves) raddoppia. Nella ripresa (dopo il terzo gol segnato ancora da Barcola) sale in cattedra Hakimi: l'ex interista segna la rete del 4-0 e produce un assist per la rete di Lee Kang-In. L'altra rete porta la firma del giovane (classe 2006) Zaire-Emery.

Ligue 1, la classifica