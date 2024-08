Il Marsiglia di De Zerbi pareggia contro il Reims: ancora in gol Greenwood

Nella domenica della seconda giornata di Ligue 1 il Marsiglia di Roberto De Zerbi non riesce ad andare oltre il pareggio in casa contro il Reims. Dopo il gol di Harit (25'), gli ospiti passano in vantaggio in quattro minuti con Akieme (51') e Fofana (55'), ma a riacciuffare il pari ci pensa Greenwood (72'). Vittoria invece per il Lens contro il Brest: 2-0 grazie alle reti di Chavez (19') e all'autogol di Le Cardinal (45') con Danso, obiettivo di mercato della Roma, in campo per tutta la gara.