Ligue 1, poker del Brest e tris del Nantes: cadono St. Etienne e Montpellier

Terza giornata in Ligue 1 . Poker del Brest al St. Etienne : due gol per tempo. Al 10' rete di Camara , al 20' raddoppio su calcio di rigore di Del Castillo . Nella ripresa Ajorque (77') e Lala (84', altro calcio di rigore) hanno permesso ai padroni di casa di dilagare e conquistare il primo successo stagionale dopo due sconfitte consecutive.

Nantes momentaneamente in testa alla classifica

Blitz del Nantes sul campo del Montpellier: 3-1. Vantaggio firmato da Abline al 24', pari di Adams alla mezz'ora. Poi Simon, su rigore, al settimo minuto di recupero del primo tempo e Mostafa Mohamed all'85' hanno fissato il risultato finale. Seconda sconfitta di fila a fronte di un pari per il Montpellier, il Nantes balza momentaneamente in testa alla classifica a quota 7 punti. In corso di svolgimento Tolosa-Marsiglia.