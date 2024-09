Tre punti a Lille per il Psg. Rennes, gol di Ostigard ma ko contro il Reims

Ligue 1, pareggio tra Lens e Monaco. Vincono Nizza, Le Havre, Reims

In giornata si sono giocate altre quattro partite: pareggio in extremis per il Lens, che raggiunge il Monaco al 94' con un rigore trasformato da Frankowski, e tre punti in trasferta per il Nizza contro l'Angers (1-4). L'Auxerre, invece, perde contro il Le Havre dopo il vantaggio al 17' di Perrin: l'espulsione di Hoever allo scadere del primo tempo cambia l'inerzia del match, che termina 3-1. Sconfitta anche per il Rennes contro il Reims: al gol dell'ex Napoli Ostigard (13') rispondono Ito (41') e Diakite (48').