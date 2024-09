Ligue 1: Rennes travolgente, Reims corsaro. Lione indenne a Lens

Colpo esterno del Reims, prima vittoria per il Tolosa

Con i gol di Blas e Kalimuendo nel primo tempo e il colpo del ko di Gronbaek nella ripresa il Rennes ha calato il tris contro il Montpellier salendo a quota 6 punti in classifica: 5 in più degli ospiti, odierni dirimpettai, fanalino di coda del campionato in condominio con l'Angers, che ha trovato il suo primo punto stagionale in campionato in casa dello Strasburgo. Dieng ha replicato al momentaneo vantaggio firmato da Nanasi. Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile consecutivo per il Reims, che si è imposto sul campo del Nantes al primo stop. Augusto ha illuso i padroni di casa, Munetsi e Nakamura, al 91', hanno ribaltato il risultato. Il Tolosa ha portato a casa il primo successo a margine di due pareggi e una sconfitta: 2-0 al Le Havre, decisivi Babicka e Gboho. Il Lens non è andato oltre lo 0-0 con il Lione fallendo l'aggancio a quota 10 punti al Marsiglia di De Zerbi e al Monaco.