Rabiot, che accoglienza a Marsiglia: "È incredibile"

Rabiot è l'accoglienza dei tifosi del Marsiglia: "Non me lo aspettavo"

Queste le sue parole all'arrivo in aeroporto: "È incredibile. Non me lo aspettavo, vedere tutte le persone qui, mi scalda il cuore. So che anche la mia famiglia è felice, mi fa già venire voglia di giocare e vincere. Mi hanno detto che sono venute 500 persone, non mi aspettavo così tanto calore. All'inizio sembrava improbabile e alla fine parlando molto con Medhi [Benatia], mi ha presentato il progetto, ho accettato. Ho parlato anche con l'allenatore, questo mi ha fatto piacere. Poi c'è l'atmosfera, il fervore, lo stadio, il pubblico che vive il calcio... L'obiettivo è necessariamente vincere e tornare in Champions League. Non so se potrò giocare subito, sono in buone condizioni, ma vedrò comunque con il gruppo. Non vedo l'ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome".