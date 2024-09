Marsiglia, Rabiot: "Alla Juve sono cresciuto. Mi prendo le responsabilità delle mie scelte"

Rimasto svincolato fino al 15 settembre dopo essere andato in scadenza con la Juventus , Adrien Rabiot è stato ingaggiato dal Marsiglia per cominciare una nuova avventura in patria dopo gli anni al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese ha quindi risposto alle domande dei giornalisti nella classifica conferenza di presentazione: " Ho trascorso cinque anni all'estero alla Juventus, che mi ha datp tanto . Ho potuto conoscere un'altra cultura e fare tanta esperienza. Mi prendo la responsabilità delle mie scelte di carriera e sono molto felice ".

Rabiot: "Volevo prendermi del tempo per respirare"

Rabiot ha anche spiegato il motivo della sua attesa per firmare con una nuova società: "Ho avuto colloqui con alcuni club. Volevo prendermi un po' più di tempo per respirare e recuperare, per stare con la mia famiglia e i miei amici. Ci sono state anche circostanze, a volte non ero convinto del progetto sportivo".