Ligue 1, il Paris Saint Germain batte il Rennes e vola in testa

PARIGI - Il Paris Saint Germain batte il Rennes nell'anticipo della sesta giornata della Ligue 1. Gli uomini di Luis Enrique si impongono 3-1, grazie alla doppietta di Barcola (un gol per tempo) e alla rete di Kang-In. Gli ospiti accorciano le distanze ad un quarto d'ora dalla fine grazie ad un calcio di rigore segnato da Kalimuendo. Annullata una reta a Marquinos dal Var per fuorigioco. Con questo successo il Psg allunga in classifica, portandosi in testa a quota 16, con tre punti di vantaggio sulla coppia formata da Marsiglia e Monaco.