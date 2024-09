Ligue 1: aggancio al Psg e doppia festa per il Monaco, pari Nizza prima della Lazio

Serata di grande festa al Louis-II, dove in occasione del match contro il Montopellier valido per la sesta giornata si è celebrato il centenario del Monaco poi vittorioso all'ultimo tuffo (Arsene Wenger, Ludovic Giuly e gli italiani Marco Simone e Andrea Raggi tra le vecchie glorie presenti sugli spalti). In campo con una speciale maglia scura e con il motto dell'epoca, in omaggio alla prima casacca indossata nel 1924, i padroni di casa provano a prendere subito in mano la partita ma vengono sorpresi dal destro di Nzingoula che al 16' porta avanti gli ospiti. Ci pensa allora Balogun (su assist di Embolo) a ristabilire la parità al 32' e nella ripresa il Monaco cerca il sorpasso, ma Akliouche scivola al momento di calciare da posizione favorevole (63'), Balogun colpisce il palo (65') e Khazri salva sulla linea la conclusione di testa di Salisu (75'). Emozioni poi nel finale: legno ospite con Savanier su punizione (85'),, padroni di casa fermati da una parata decisiva di Bertaud (all'87' su tiro di Embolo) e Montpellier in dieci dal 92' per il secondo giallo a Coulibaly. Sembra finita ma il Monaco non ci sta, vuole celebrare al meglio il centenario e al 99' fa festa con Camara che su assist dell'ispirato Embolo firma un 2-1 pesantissimo: successo e aggancio in vetta al Psg, aspettando il Marsiglia di De Zerbi (a -3 e in campo domani, 29 settembre, a Strasburgo).