Monaco fermato dal Lille: niente gol nel Principato

Niente gol nell’anticipo dell’ottava giornata della Ligue 1: Monaco-Lille entra in archivio con il punteggio di 0-0. I padroni di casa hanno dominato sul piano delle occasioni, ma non sono riusciti a segnare, anche perché al 61’ sono rimasti in dieci per l’espulsione di Teze, già ammonito nel corso del primo tempo e protagonista di una delle palle gol più importanti in avvio di gara.