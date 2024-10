Ligue 1, il Psg aggancia in vetta il Monaco: battuto 4-2 lo Strasburgo

Dopo il pari a reti inviolate nell'anticipo del venerdì tra Monaco e Lille , si sono giocate tre gare valide per l'ottava giornata di Ligue 1: 1-1 tra Brest e Rennes , successo per 2-0 del Lens in casa del St . Etienne e del Psg di Luis Enrique al Parco dei Principi contro lo Strasburgo (4-2).

Brest riacciuffato in extremis, Lens e Psg si confermano imbattuti

Tutto nel secondo tempo in Brest-Rennes. Vantaggio dei padroni di casa con Del Castillio su calcio di rigore al 54', pari degli ospiti firmato da Jota a quattro minuti dal novantesimo. Di Frankowski al 20' e Labeau Lascary al 79' le reti con cui il Lens ha vinto in trasferta contro il St. Etienne, confermandosi imbattuto e centrando il terzo successo stagionale in campionato. Imbattuto pure il Psg, che trovato l'aggancio in vetta alla classifica al Monaco (quota 20 punti) superando lo Strasburgo grazie alle marcature di Mayulu al 18' e Asensio al 2' della ripresa. Mara al 58' ha accorciato le distanze, Barcola al 66' le ristabilite. Nel finale botta e risposta tra Lee Kang-In al 90' e Dioungue al 91'.