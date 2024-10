Rennes-Le Havre 1-0: primo gol in Ligue 1 di Gomez, sorride Stephan

RENNES (Francia) - Il Rennes batte 1-0 il Le Havre nell'anticipo del venerdì della 9ª giornata di Ligue 1. L'incontro è deciso a favore dei padroni di casa da un guizzo al 54' di Andres Gomez, che realizza di sinistro il suo primo gol in Francia. Il 22enne colombiano è approdato in Ligue 1 nello scorso agosto, proveniente dalla MLS americana, dove si era messo in luce con la maglia del Real Salt Lake. In classifica il Rennes sale a 11 punti, mentre il Le Havre resta in zona retrocessione, a quota 6.