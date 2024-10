Ligue 1, fallo di Danso e due gol nel recupero: Lens beffato dal Lille

Tre gare oggi nel sabato della 9ª giornata della Ligue 1. Finale incredibile nel 99° "Derby du Nord" tra Lens e Lille, vinto dagli ospiti per 2-0 grazie a due reti a tempo abbondantemente scaduto. I padroni di casa, che schierano Nzola, ex attaccante di Fiorentina e Spezia, conducono le danze per gran parte del match, ma vengono puniti nel recupero: il Lille trova il vantaggio al 97', su rigore di Jonathan David, concesso grazie all'on field review per un discusso fallo di mano di Danso, difensore acquistato dalla Roma in estate e poi scartato per problemi di idoneità. Al 101', in contropiede, Bayo acciuffa addirittura il raddoppio, che mette il sigillo sulla prima sconfitta in campionato del Lens, finora imbattuto come Psg e Monaco.