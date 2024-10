Ligue 1, il Psg vince a Marsiglia e va in fuga: Monaco, prima sconfitta

Nona giornata di Ligue 1 in archivio. Colpo del Psg a Marsiglia: 3-0 a De Zerbi grazie al gol di Joao Neves al 7', all'autorete di Belardi al 29' e al gol di Barcola al 40'. L'espulsione di Harit al 20' ha agevolato il Paris che va così in fuga solitaria al comando della classifica approfittando della prima sconfitta stagionale in campionato del Monaco, battuto 2-1 sul campo del Nizza: gol di Embolo al 39', Guessand ha pareggiato al primo minuto di recupero del primo tempo, l'espulsione per somma di ammonizioni di Vanderson al 49' ha spianato la strada ai padroni di casa che, nel secondo tempo, hanno trovato il gol della vittoria con Laborde al 71'.