Coro omofobo a Rabiot, furia Luis Enrique: "Perché sanzioni solo contro il Psg?"

Per la partita di Ligue1 del PSG contro il Tolosa, in programma il 22 novembre, i parigini giocheranno con il Parco dei Principi parzialmente chiuso. Questa la sanzione inflitta al club dopo i cori omofobi indirizzati a Rabiot. Una decisione che Luis Enrique non ha preso pienamente bene, come dichiarato dallo stesso in conferenza stampa: "Vedo che ci sono solo sanzioni contro il PSG. In altri stadi si sentono ogni genere di cose e ma non vedo poi alcuna presa di posizione“. Intanto, per la prossima partita di campionato, contro il Lens, lo stadio sarà interamente aperto.