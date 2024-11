Danso attacca la Roma: "Il cuore? Forse non sono andato per altri motivi"

Dopo il trasferimento saltato alla Roma in seguito alle visite mediche sostenute con il club giallorosso la scorsa estate, Kevin Danso è tornato a parlare dell'accaduto ai microfoni de L'Equipe: " Mi ha fatto davvero male . Andare alla Roma e non firmare può succedere a tanti giocatori. Per questo dico sempre che non sono infelice. Se però sono arrabbiato? Ovviamente sì ".

Danso: "Roma? Mi ha fatto davvero male"

Il difensore austriaco del Lens ha poi proseguito: "Non avevo mai sentito una spiegazione del genere. Dopo aver superato tutti i tipi di esami medici in Inghilterra, mi è stato detto che in Italia erano molto più severi su quel tipo di analisi, ma sapevo che a livello fisico stavo bene. Forse il mio trasferimento alla Roma è saltato per un altro motivo. Ho dovuto effettuare numerosi test per scoprire che finalmente potevo giocare, anche perché la situazione era diventata troppo complicata".