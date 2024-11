Ligue 1, vola il Marsiglia di De Zerbi: col Nantes decide Greenwood

Quattro gare oggi a completare il programma della 10ª giornata della Ligue 1 : il Marsiglia di De Zerbi si impone in trasferta 2-1 sul campo del Nantes. A decidere la sfida è stato un gol di Greenwood segnato nella ripresa. L'attaccante inglese, che in estate era stato seguito da vicino anche della Lazio, ha realizzato il gol del definitivo 21, dopo che la prima frazione si era chiusa in parità (gol di Maupai e Kadewere ). Con questo successo l'Olimpique Marsiglia si riporta a meno sei dal Paris saint Germain.

Tolosa, Auxerre e Le Hauvre ok

Prezioso successo per 1-0 del Tolosa sul Reims, con gol di Aboukhlal all'84' su assist del nuovo entrato Suazo. La formazione di Novell si allontana dalla zona retrocessione grazie al secondo successo consecutivo dopo quello sul campo del Montpellier mentre il Reims incassa il terzo ko di fila. L'Auxerre cala il poker sul Rennes, confermando un buon momento di forma davanti ai propri tifosi: padroni di casa avanti già nel primo tempo grazie a una doppietta di Perrin, a segno al 27' e al 39'. Nella ripresa i conti sono chiusi da Sinayoko su rigore al 65' e da Onaiwu al secondo minuto di recupero. Colpo prezionso in ottica salvezza del Le Havre, che vince 1-0 contro il Montpellier, ultimo in classifica: il match è deciso al 73' da un rigore di Abdoulaye Touré, ex del Genoa, dopo un fallo di mano in area di Sacko.

