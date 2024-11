Clamoroso in Francia: tifosi del Nantes inferociti, tentato l'ingresso in campo!

NANTES (FRANCIA) - Clamoroso a Nantes . È il 93' quando i tifosi della squadra di casa, sotto 2-0 alla ' Beaujoire ' nello scontro salvezza con il Le Havre e valido per la 12esima giornata di Ligue 1 , contestano ferocemente la loro squadra, ora in piena zona retrocessione, provocando l' interruzione del match . Ecco cosa è successo.

Clamoroso a Nantes: i tifosi tentano l'ingresso in campo

In pieno recupero la Brigade Loire, la Curva Sud gialloverde, espone uno striscione inequivocabile contro giocatori e società: "Il divorzio è consumato, avete perso ogni credibilità". La feroce protesta prosegue pochi secondi dopo: prima i tifosi gialloverdi lanciano verso il terreno di gioco oggetti di varia natura per poi tentare l'irruzione in campo. A quel punto è provvidenziale l'intervento delle forze dell'ordine per scongiurare il peggio.