REIMS (FRANCIA) - Dopo la sconfitta contro il Marsiglia, il Lens si rialza battendo il Reims per 0-2 nell'anticipo della 13ª giornata di Ligue 1. Il Lens risale così al sesto posto grazie alle reti di Thomasson e di M'Bala Nzola: per il giocatore in prestito dalla Fiorentina è la seconda rete con il club francese.